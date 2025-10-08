«Кажется, вы совсем рехнулись». Медведев — судье в перерыве матча с Тьеном

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев обратился к судье после второго сета матча четвёртого круга «Мастерса» в Шанхае с американцем Лёнером Тьеном (7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4), раскритиковав его за предупреждение за задержку времени.

«Тебя не волнует, что всю свою жизнь на своей подаче ждал Надаля по 55 секунд, пока он будет готов. Сегодня ты выдаёшь мне предупреждение при первой возможности. Играл с ним пять раз, и ты ни разу не давал ему предупреждение за это… Так глупо. Кажется, вы совсем рехнулись», – сказал Медведев во время перерыва между сетами.

В четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае Медведев сыграет с австралийцем Алексом де Минором. Встреча запланирована на 10 октября.