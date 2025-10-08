Медведев вышел в свой 24-й четвертьфинал на «Мастерсах»

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Лёнера Тьена в матче четвёртого круга турнира серии «Мастерс» в Шанхае со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4 и вышел в свой 24-й в карьере четвертьфинал на «Мастерсах». По этому показателю он догнал швейцарца Стэна Вавринку.

Выход в 1/4 финала соревнования в Шанхае стал третьим для Медведева на «тысячниках» текущего сезона после турниров в Индиан-Уэллсе (США) и Мадриде (Испания).

Рекорд по количеству выходов в четвертьфиналы турниров серии «Мастерс» принадлежит пятой ракетке мира сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, которому удалось дойти до этой стадии «тысячников» 97 раз.