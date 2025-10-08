Медведев вышел в свой 24-й четвертьфинал на «Мастерсах»
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Лёнера Тьена в матче четвёртого круга турнира серии «Мастерс» в Шанхае со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4 и вышел в свой 24-й в карьере четвертьфинал на «Мастерсах». По этому показателю он догнал швейцарца Стэна Вавринку.
Шанхай. 4-й круг
08 октября 2025, среда. 15:30 МСК
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|4
|
|6 1
|6
Даниил Медведев
Д. Медведев
Выход в 1/4 финала соревнования в Шанхае стал третьим для Медведева на «тысячниках» текущего сезона после турниров в Индиан-Уэллсе (США) и Мадриде (Испания).
Рекорд по количеству выходов в четвертьфиналы турниров серии «Мастерс» принадлежит пятой ракетке мира сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, которому удалось дойти до этой стадии «тысячников» 97 раз.
