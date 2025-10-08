«Не хочу покидать лучший город в мире». Медведев отреагировал на победу над Тьеном

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на тяжёлую победу над американским теннисистом Лёнером Тьеном (7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4) в четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай).
|1
|2
|3
|
|7 7
|4
|
|6 1
|6
Фото: Скриншот трансляции
«Я пока не хочу покидать лучший город в мире», – написал Медведев на телевизионной камере после окончания матча.
В четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев сыграет с австралийцем Алексом де Минором. Встреча запланирована на 10 октября.
«Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который завершил свою борьбу в розыгрыше этого года на стадии третьего круга, снявшись в третьем сете матча с нидерландским теннисистом Таллоном Грикспором (7:6 (7:3), 5:7, 2:3).
- 8 октября 2025
-
19:22
-
19:21
-
19:10
-
19:04
-
18:45
-
18:45
-
18:30
-
18:25
-
18:06
-
17:48
-
17:27
-
17:20
-
16:48
-
16:44
-
16:42
-
16:25
-
16:22
-
16:00
-
15:38
-
15:13
-
14:55
-
14:39
-
14:23
-
13:47
-
13:43
-
13:36
-
13:15
-
13:14
-
13:10
-
13:04
-
12:47
-
12:45
-
12:32
-
12:25
-
12:01