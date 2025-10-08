Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Не хочу покидать лучший город в мире». Медведев отреагировал на победу над Тьеном

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на тяжёлую победу над американским теннисистом Лёнером Тьеном (7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4) в четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай).

Фото: Скриншот трансляции

«Я пока не хочу покидать лучший город в мире», – написал Медведев на телевизионной камере после окончания матча.

В четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев сыграет с австралийцем Алексом де Минором. Встреча запланирована на 10 октября.

«Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который завершил свою борьбу в розыгрыше этого года на стадии третьего круга, снявшись в третьем сете матча с нидерландским теннисистом Таллоном Грикспором (7:6 (7:3), 5:7, 2:3).