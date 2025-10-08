Скидки
«Он меня кошмарит». Медведев прокомментировал победу над Тьеном в Шанхае

«Он меня кошмарит». Медведев прокомментировал победу над Тьеном в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший в матче 4-го круга турнира серии «Мастерс» в Шанхае американца Лёнера Тьена, рассказал, что эта победа далась ему тяжело.

— Казалось, что ты мог выиграть гораздо легче. Что случилось?
— Тяжело. Понятно, что два матча до этого с ним вёл, подавал на победу. Если в Австралии мне казалось, что он нереально сыграл в этих моментах, когда я подавал на матч, то в Пекине я сам мог сыграть чуть лучше. Понятно, что тяжело. Но с ним нереально сложно играть. Он играет так, что тебе нужно провести свой лучший матч, чтобы его обыграть. Всё возвращает, неудобно отвечает. Мне иногда кажется, что это он мне сломал весь сезон поражением в Австралии. Он меня кошмарил, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Медведев в 1/4 финала Шанхая! Опять судороги, но отомстил американцу за 2 поражения в году
Медведев в 1/4 финала Шанхая! Опять судороги, но отомстил американцу за 2 поражения в году
