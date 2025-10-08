«Думал, что вновь проиграю». Медведев — о победе над Тьеном в Шанхае

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над американцем Лёнером Тьеном в четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае. Медведев выиграл матч со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4.

— Что было самым сложным сегодня?

— Считаю, что самое сложное то, что мы играли дважды, и, на мой взгляд, он невероятный теннисист. У него нет отличной подачи, а она так важна в теннисе. И без неё он в 19 лет уже 30-й в мире, и он только набирает обороты.

Тьен — очень хороший теннисист, хорошо чувствует игру. Сейчас много парней, и теннис движется в этом направлении, которые просто бьют сильно, и каждый мяч у них летит в полную силу. У них потрясающая подача, так что это позволяет им оставаться в матче. У Тьена этого нет, и он умудряется играть так хорошо без этого.

Думал, что вновь проиграю, у меня были судороги, просто рад, что мне удалось победить, – сказал Медведев в интервью на корте.