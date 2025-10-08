Медведев: рад победить, но чувствую себя реально ужасно

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём самочувствии после матча четвёртого круга «Мастерса» в Шанхае с американцем Лёнером Тьеном (7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4).

– Как себя сейчас чувствуешь после этого матча?

– Если честно, отвратительно себя чувствую. Ужасно устал. Конечно, рад победить, но чувствую себя просто реально ужасно. И в такие моменты, вот пройдёт час, конечно, буду доволен этой победой, но сейчас мне бы сесть уже и посидеть где-то в раздевалке. Рад, что смог победить, потому что уже реально кажется, что он меня травмировал, сводит с ним всё время сетка. Играет он просто нереально, в какие-то моменты, бывает где-то ошибается, но в какие-то моменты он просто нереально играет.

Я ему вправо-влево, вправо-влево, к сетке, он с лёта играет, укороченный. Этот брейк-поинт, когда был, в третьем сете, как он вообще всё попадает-то! И просто рад, что смог победить каким-то образом, даже не знаю, как это сделал, – сказал Медведев в интервью «Больше!».