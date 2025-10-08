Слуцкий пригласил Медведева к себе на базу для восстановления после победного матча

Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий присутствовал на теннисном матче между россиянином Даниилом Медведевым и американцем Лёнером Тьеном. Как сообщает телеграм-канал «Больше!», главный тренер «Шанхай Шэньхуа» пригласил соотечественника на базу китайского клуба для восстановления.

Соперники встретились в рамках турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Медведев одержал над Тьеном первую в истории личных встреч победу, одолев американца со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4 и выйдя в четвертьфинал турнира.

В матче следующего круга турнира серии «Мастерс» в Шанхае Медведев встретится с представителем Австралии, седьмой ракеткой мира Алексом де Минором.