Теннис

Слуцкий пригласил Медведева к себе на базу для восстановления после победного матча

Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий присутствовал на теннисном матче между россиянином Даниилом Медведевым и американцем Лёнером Тьеном. Как сообщает телеграм-канал «Больше!», главный тренер «Шанхай Шэньхуа» пригласил соотечественника на базу китайского клуба для восстановления.

Соперники встретились в рамках турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Медведев одержал над Тьеном первую в истории личных встреч победу, одолев американца со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4 и выйдя в четвертьфинал турнира.

Шанхай. 4-й круг
08 октября 2025, среда. 15:30 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 6 		7 7 4
7 8 		6 1 6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

В матче следующего круга турнира серии «Мастерс» в Шанхае Медведев встретится с представителем Австралии, седьмой ракеткой мира Алексом де Минором.

