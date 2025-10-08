Слуцкий пригласил Медведева к себе на базу для восстановления после победного матча
Поделиться
Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий присутствовал на теннисном матче между россиянином Даниилом Медведевым и американцем Лёнером Тьеном. Как сообщает телеграм-канал «Больше!», главный тренер «Шанхай Шэньхуа» пригласил соотечественника на базу китайского клуба для восстановления.
Соперники встретились в рамках турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Медведев одержал над Тьеном первую в истории личных встреч победу, одолев американца со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4 и выйдя в четвертьфинал турнира.
Шанхай. 4-й круг
08 октября 2025, среда. 15:30 МСК
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|4
|
|6 1
|6
Даниил Медведев
Д. Медведев
В матче следующего круга турнира серии «Мастерс» в Шанхае Медведев встретится с представителем Австралии, седьмой ракеткой мира Алексом де Минором.
Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.comИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranykkcqb7
Материалы по теме
Комментарии
- 8 октября 2025
-
21:05
-
20:37
-
20:14
-
20:10
-
19:52
-
19:22
-
19:21
-
19:10
-
19:04
-
18:45
-
18:45
-
18:30
-
18:25
-
18:06
-
17:48
-
17:27
-
17:20
-
16:48
-
16:44
-
16:42
-
16:25
-
16:22
-
16:00
-
15:38
-
15:13
-
14:55
-
14:39
-
14:23
-
13:47
-
13:43
-
13:36
-
13:15
-
13:14
-
13:10
-
13:04