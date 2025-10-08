Скидки
Теннис

«Сумасшедший игрок». Медведев оценил уровень Лёнера Тьена

«Сумасшедший игрок». Медведев оценил уровень Лёнера Тьена
Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил уровень игры американца Лёнера Тьена. Медведев обыграл американского теннисиста в матче четвёртого круга «Мастерса» в Шанхае со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4.

Шанхай. 4-й круг
08 октября 2025, среда. 15:30 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 6 		7 7 4
7 8 		6 1 6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

– Чем ты был недоволен? Со второго сета всё время что-то говорил команде
– Да, если быть честным, недоволен был соперником. Нереально он играл моментами. И, конечно, я мог какими-то моментами где-то лучше сыграть. Я смотрел его матчи и есть турниры, где он не попадает, но когда он попадает, то заставляет тебя играть сыграть лучший матч от начала до конца. И в третьем сете у меня получилось. Меня судороги расслабили, я за счёт этого лучше стал подавать и за счёт подачи я этот матч вытащил. У меня это получилось. Сумасшедший игрок, у него огромное будущее, я считаю, и я рад, что смог победить его, – сказал Медведев в интервью «Больше!»

В четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев сыграет с австралийцем Алексом де Минором. Встреча запланирована на 9 октября.

