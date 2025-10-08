Скидки
«Я ему напишу». Медведев — о приглашении Слуцкого посетить базу «Шанхай Шэньхуа»

«Я ему напишу». Медведев — о приглашении Слуцкого посетить базу «Шанхай Шэньхуа»
Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, планирует ли он посетить базу футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» после приглашения от главного тренера команды Леонида Слуцкого.

– За тобой наблюдал Леонид Викторович Слуцкий, вы дружите, общаетесь. Не знаю, успел ли ты с ним пообщаться или нет, он тебя зовет на базу, сказал, что восстановит тебя за один день. Воспользуешься приглашением?
– Посмотрим, обсудим с командой, я ему напишу. Он мне сказал после матча, слышу кто-то по-русски: «Даня, Даня», где-то справа. Думаю: «Ладно, распишусь. Леонид Викторович? ничего себе!». Мы с ним руки пожали, но охранник её откинул, он же не знает кто это. Поэтому посмотрим, как я себя буду чувствовать, во сколько лягу. От этого всё зависит, потому что в теннис поиграть тоже завтра хочется. А если получится сыграть в теннис, то где их база? Далеко или нет. Посмотрим, но может воспользуюсь, – сказал Медведев в интервью «Больше!».

В четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев сыграет с австралийцем Алексом де Минором. Встреча запланирована на 9 октября.

