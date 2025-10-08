Впервые за девять лет сразу два теннисиста не из Европы одержали 50 и более побед за сезон

Австралийский теннисист, восьмая ракетка мира Алекс де Минор и американец Тейлор Фриц, занимающий четвёртую строчку рейтинга АТР, стали первыми теннисистами не из Европы за девять лет, которым удалось одержать 50 и более побед за сезон.

В последний сразу два теннисиста, представляющие не одну из европейских стран, показывали подобный результат в 2016 году. Этими теннисистами были канадец Милош Раонич и японец Кей Нисикори. Раонич завершил сезон 2016 года со статистикой в 52 победы и 17 поражений, а Нисикори выиграл 58 матчей при 21 поражении.

Алекс де Минор продолжает свой путь на «Мастерсе» в Шанхае, он поборется за выход в полуфинал турнира с российским теннисистом Даниилом Медведевым. Тейлор Фриц завершил своё выступление на турнире на стадии третьего круга, уступив французу Джованни Мпетчи Перрикару со счётом 4:6, 5:7.