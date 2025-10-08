Скидки
Теннис

«Он левша, это ставит меня в неудобные позиции». Медведев — о матчах с Тьеном

«Он левша, это ставит меня в неудобные позиции». Медведев — о матчах с Тьеном
Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какие особенные черты игры американца Лёнера Тьена он может выделить. Медведев обыграл Тьена в четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4.

Шанхай. 4-й круг
08 октября 2025, среда. 15:30 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 6 		7 7 4
7 8 		6 1 6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Ты говорил во время встречи, что не знаешь, что делать. Не было ощущения, что играешь против зеркала?
— Наверное, что-то такое есть, однако он подаёт похуже меня. Возможно, если бы он был правшой и играл в такой теннис, мне было бы легче. Я подаю лучше него, мы играли бы в один и тот же теннис, но за счёт подач мог бы что-то сделать. Поскольку он левша, это ставит меня в неудобные позиции, – сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев сыграет с австралийцем Алексом де Минором. Встреча запланирована на 9 октября.

