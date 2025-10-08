«Он левша, это ставит меня в неудобные позиции». Медведев — о матчах с Тьеном

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какие особенные черты игры американца Лёнера Тьена он может выделить. Медведев обыграл Тьена в четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4.
|1
|2
|3
|
|7 7
|4
|
|6 1
|6
— Ты говорил во время встречи, что не знаешь, что делать. Не было ощущения, что играешь против зеркала?
— Наверное, что-то такое есть, однако он подаёт похуже меня. Возможно, если бы он был правшой и играл в такой теннис, мне было бы легче. Я подаю лучше него, мы играли бы в один и тот же теннис, но за счёт подач мог бы что-то сделать. Поскольку он левша, это ставит меня в неудобные позиции, – сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев сыграет с австралийцем Алексом де Минором. Встреча запланирована на 9 октября.
- 8 октября 2025
-
22:30
-
22:25
-
22:05
-
21:50
-
21:47
-
21:41
-
21:36
-
21:27
-
21:05
-
20:37
-
20:14
-
20:10
-
19:52
-
19:22
-
19:21
-
19:10
-
19:04
-
18:45
-
18:45
-
18:30
-
18:25
-
18:06
-
17:48
-
17:27
-
17:20
-
16:48
-
16:44
-
16:42
-
16:25
-
16:22
-
16:00
-
15:38
-
15:13
-
14:55
-
14:39