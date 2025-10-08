Скидки
«Просто рад, что начал побеждать». Медведев — после первой победы над Тьеном

Российский теннисист Даниил Медведев, на турнире в Шанхае обыгравший американца Лёрнера Тьена впервые в карьере, рассказал, что счастлив видеть в своих результатах улучшение.

Шанхай. 4-й круг
08 октября 2025, среда. 15:30 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 6 		7 7 4
7 8 		6 1 6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Ты веришь, что это карма? То есть условно сезон плохо начался с поражения от Тьена, а сейчас круг замкнулся? Теперь всё можно начать с чистого листа.
— Просто рад, что начал побеждать с новой командой. Сначала была недельная тренировка в Монако, где играл нереально. То есть действовал лучше, чем во всех последних встречах. Но нужно время, чтобы вернуть это на корт в матчах. Рад, что с каждым поединком играю всё лучше и лучше. Это самое главное. В следующем сезоне можно надеяться на лучшее, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

