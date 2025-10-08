«Просто рад, что начал побеждать». Медведев — после первой победы над Тьеном
Поделиться
Российский теннисист Даниил Медведев, на турнире в Шанхае обыгравший американца Лёрнера Тьена впервые в карьере, рассказал, что счастлив видеть в своих результатах улучшение.
Шанхай. 4-й круг
08 октября 2025, среда. 15:30 МСК
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|4
|
|6 1
|6
Даниил Медведев
Д. Медведев
— Ты веришь, что это карма? То есть условно сезон плохо начался с поражения от Тьена, а сейчас круг замкнулся? Теперь всё можно начать с чистого листа.
— Просто рад, что начал побеждать с новой командой. Сначала была недельная тренировка в Монако, где играл нереально. То есть действовал лучше, чем во всех последних встречах. Но нужно время, чтобы вернуть это на корт в матчах. Рад, что с каждым поединком играю всё лучше и лучше. Это самое главное. В следующем сезоне можно надеяться на лучшее, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 октября 2025
-
22:30
-
22:25
-
22:05
-
21:50
-
21:47
-
21:41
-
21:36
-
21:27
-
21:05
-
20:37
-
20:14
-
20:10
-
19:52
-
19:22
-
19:21
-
19:10
-
19:04
-
18:45
-
18:45
-
18:30
-
18:25
-
18:06
-
17:48
-
17:27
-
17:20
-
16:48
-
16:44
-
16:42
-
16:25
-
16:22
-
16:00
-
15:38
-
15:13
-
14:55
-
14:39