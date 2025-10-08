Скидки
Медведев рассказал, привык ли к его эмоциональному поведению на корте тренер Юханссон

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, привык ли к его эмоциональному поведению на корте новый тренер швед Томас Юханссон.

— Твой новый тренер Томас Юханссон уже привык к твоим крикам и жестам?
— Посмотрим (улыбается). Я никого не оскорблял и думаю, что он всё понимает, потому что он тренировал совершенно разных игроков в женском туре с разным темпераментом. Некоторые были с очень сильным темпераментом. Это, конечно, не Давид Гоффен (смеётся), но все другие могли что-то сказать, ведь он сам был игроком и всё понимает. Это было не против него. Я просто не знал, что делать, – сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Даниил Медведев и Томас Юханссон начали сотрудничество в сентябре 2025 года. Ранее российский теннисист 10 лет тренировался под руководством француза Жиля Сервары.

