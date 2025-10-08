Скидки
«Догадок может быть много». Медведев — о причинах серии поражений в сезоне

«Догадок может быть много». Медведев — о причинах серии поражений в сезоне
Российский теннисист Даниил Медведев, вышедший в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Шанхае, заявил, что не может точно ответить на вопрос о том, что стало причиной ряда неудачных выступлений в сезоне.

— Ты сам говорил после поражения от Тьена в Пекине, что мозги пока не позволяют побеждать, и Жиль Сервара сказал, что «это что-то большее, чем ментальное и человеческое. Даня сам это знает и только сам может перебороть». Что случилось в голове в этом году? Главная ли проблема в мозгах?
— В этом прелесть тенниса, что ты не знаешь наверняка. Догадок может быть много. Я могу назвать 10 штук, почему в этом сезоне всё так, но не буду. Я реально 10 мог бы придумать. Это как отговорки. Но факт — что есть, то есть. Я рад, что играю всё лучше и лучше. Если я продолжу играть так, как на тренировках в Монако и сейчас, смогу вернуться для начала в топ-10, а затем – ещё выше. Всё постепенно, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

