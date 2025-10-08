Де Минор — о матче с Боржешем: навязал свой стиль и добился хорошей победы

Австралийский теннисист восьмая ракетка мира Алекс де Минор поделился ощущениями после матча четвёртого круга «Мастерса» в Шанхае с португальским теннисистом Нуну Боржешем (7:5, 6:2).

«Первый сет был очень плотным. Мы оба пытались понять игру друг друга — раньше мы не встречались. Он довольно неудобный соперник: у него очень плоский бэкхенд, мощный форхенд, отличное движение по задней линии.

Мне нужно было понять, какие розыгрыши будут работать против него. Я сумел сделать решающий брейк в конце первого сета и подал на партию. Во втором сете я начал агрессивно, играл в атакующий теннис, навязал свой стиль и добился хорошей победы в двух сетах, хотя матч был физически тяжёлым», – сказал де Минор в микст-зоне турнира в Шанхае.