Де Минор — о матче с Боржешем: навязал свой стиль и добился хорошей победы
Австралийский теннисист восьмая ракетка мира Алекс де Минор поделился ощущениями после матча четвёртого круга «Мастерса» в Шанхае с португальским теннисистом Нуну Боржешем (7:5, 6:2).
Шанхай. 4-й круг
08 октября 2025, среда. 09:40 МСК
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Алекс де Минор
А. де Минор
«Первый сет был очень плотным. Мы оба пытались понять игру друг друга — раньше мы не встречались. Он довольно неудобный соперник: у него очень плоский бэкхенд, мощный форхенд, отличное движение по задней линии.
Мне нужно было понять, какие розыгрыши будут работать против него. Я сумел сделать решающий брейк в конце первого сета и подал на партию. Во втором сете я начал агрессивно, играл в атакующий теннис, навязал свой стиль и добился хорошей победы в двух сетах, хотя матч был физически тяжёлым», – сказал де Минор в микст-зоне турнира в Шанхае.
