«Недель в году много, все устают». 276-я ракетка мира Шарипов – о плотном графике

Российский теннисист Марат Шарипов рассказал, как ощущается плотный календарь турниров на «Челленджерах».

«Да, конечно. Все, кто играет «Челленджеры», планируют либо попасть в тур, либо удержаться в рейтинге, чтобы играть квалификации «Шлемов». И для этого нужно очень много играть. И это даже тяжелее, потому что очки очень маленькие. В плане: за полуфинал на «Челленджере» получаешь меньше очков, за победу на 25-ке. Но, камон, сыграть полуфинал на 100-тысячнике тяжелее, чем выиграть условную 25-ку.

Недель в году очень много, все устают, жалуются, но тут, как мне кажется, ничего не поделать с этим. Понятное дело, если бы я играл более продуктивно, я бы играл меньше турниров, больше восстанавливался и тренировался, но пока так не получается. Посмотрим, как будет в следующем году», — сказал Шарипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

