Главная Теннис Новости

Марат Шарипов рассказал, кого из бывших игроков хотел бы видеть в своей команде

Марат Шарипов рассказал, кого из бывших игроков хотел бы видеть в своей команде
Комментарии

276-я ракетка мира Марат Шарипов ответил на вопрос о том, с кем из видных теннисистов хотел бы поработать.

«Если бы я заиграл на высоком уровне, то хотел, чтобы это был Женя Донской – он сейчас работает с Кареном [Хачановым]. Когда он ещё играл последний год, я с ним пересекался, и он, в первую очередь, очень классный человек, теннисист. Если, конечно, будет возможность в будущем, то я бы с Женей поработал», — сказал Шарипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Шарипов является победителем одного турнира ATP Challenger в парном разряде.

Полная версия интервью выйдет на нашем сайте сегодня в 8:00 по московскому времени.

