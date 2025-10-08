Де Минор — о настрое на матчи в Шанхае: важно атаковать и не думать о стадиях турнира

Австралийский теннисист восьмая ракетка мира Алекс де Минор поделился настроем на предстоящий матч «Мастерса» в Шанхае. В четвертьфинале турнира он сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

– У тебя отличный сезон, и ты близок к первому титулу «Мастерса» и к попаданию на Итоговый турнир АТР. Какой у тебя настрой на оставшиеся матчи?

– Сто процентов. Сейчас важно атаковать, играть свободно, не думать слишком много о стадиях турнира. Противники сильные — просто перебрасывать мяч не получится. Нужно играть, чтобы выиграть. Вот что я и собираюсь делать, – сказал де Минор в микст-зоне турнира в Шанхае.

«Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим победителем турнира является итальянский теннисист Янник Синнер, который завершил выступление на турнире этого года на стадии третьего круга, отказавшись от продолжения борьбы в матче с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором при счёте 7:6 (7:3), 5:7, 2:3.