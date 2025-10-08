«Мастерс» в Шанхае, 2025 год: результаты матчей 8 октября

Сегодня, 8 октября, в Шанхае продолжился турнир категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей восьмого игрового дня соревнований на харде.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае (Китай), четвёртый круг. Результаты встреч 8 октября:

Артур Риндеркнеш (Франция) – Иржи Легечка (Чехия, 15) – 6:3, 7:6 (7:5);

Алекс де Минор (Австралия, 7) – Нуну Боржеш (Португалия) – 7:5, 6:2

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) – Лоренцо Музетти (Италия, 8) – 6:4, 6:2

Даниил Медведев (Россия, 16) – Лёнер Тьен (США) – 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.