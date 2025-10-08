Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир WTA-1000 в Ухане, 2025 год: результаты матчей 8 октября

В среду, 8 октября, состоялся третий игровой день турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей второго круга турнира.

Теннис. Турнир категории WTA-1000 в Ухане (Китай), второй круг. Результаты встреч 8 октября:

Хейли Баптист (США) — Джессика Пегула (США) — 4:6, 6:4, 6:7;

Майя Джойнт (Австралия) — Катержина Синякова (Чехия) — 3:6, 1:6;

Ива Йович (США) — Джессика Бузас Манейро (Испания) — 6:4, 6:4;

Екатерина Александрова (Россия) — Энн Ли (США) — 7:6, 6:2;

Белинда Бенчич (Швейцария) — Элисе Мертенс (Бельгия) — Бенчич прошла на отказе Мертенс;

Магдалена Френх (Польша) — Каролина Мухова (Чехия) — 2:0 (Френх прошла на отказе Муховой);

Софья Кенин (США) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:3, 3:6, 1:6;

Моюка Утидзима (Япония) — Кори Гауфф (США) — 1:6, 0:6;

Чжан Шуай (Китай) — Сорана Кырстя (Румыния) — 6:4, 3:6, 6:4;

Антония Ружич (Хорватия) — Клара Таусон (Дания) — 4:6, 0:6;

Арина Соболенко (Беларусь) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 4:6, 6:3, 6:1;

Наоми Осака (Япония) — Линда Носкова (Чехия) — 6:7, 3:6;

Жасмин Паолини (Италия) — Юань Юэ (Китай) — 3:6, 6:4, 6:3;

Жаклин Кристиан (Румыния) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 4:6, 3:6.