«Не люблю слово «реванш». Медведев — о первой победе над Тьеном

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, считает ли он победу над американцем Лёнером Тьеном (7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4) на «Мастерсе» в Шанхае реваншем. Ранее Медведев дважды проиграл Тьену в 2025 году.

– Можно ли сказать, что это сладкое чувство реванша?

– Нет, нет. Я просто рад, что выиграл. Не люблю слово «реванш». Я бы предпочёл выиграть все три матча против него. Но раз проиграл два первых — то сейчас просто здорово победить. Так что я не думаю о реванше. Может быть, если бы это был финал «Шлема», тогда да, можно было бы говорить о реванше. А сейчас — просто отличная победа, – сказал Медведев в микст-зоне турнира в Шанхае.

В четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев сыграет с австралийцем Алексом де Минором. Встреча запланирована на 9 октября.