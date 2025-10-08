Скидки
Турнир WTA-1000 в Ухане, 2025 год: расписание матчей на 9 октября

В четверг, 9 октября, пройдёт четвёртый игровой день турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей третьего круга турнира.

Теннис. Турнир категории WTA-1000 в Ухане (Китай), третий круг. Расписание матчей на 9 октября (время московское):

  • 6:00. Ива Йович (США) — Катержина Синякова (Чехия);
  • 6:00. Екатерина Александрова (Россия) — Джессика Пегула (США);
  • 7:30. Лаура Зигемунд (Германия) — Магдалена Френх (Польша);
  • 7:30. Арина Соболенко (Беларусь) — Людмила Самсонова (Россия);
  • 9:30. Жасмин Паолини (Италия) — Клара Таусон (Дания);
  • 10:00. Линда Носкова (Чехия) — Елена Рыбакина (Казахстан);
  • 14:00. Белинда Бенчич (Швейцария) — Ига Швёнтек (Польша);
  • 15:30. Чжан Шуай (Китай) — Кори Гауфф (США).
Календарь турнира в Ухане
Сетка турнира в Ухане
