Турнир WTA-1000 в Ухане, 2025 год: расписание матчей на 9 октября
В четверг, 9 октября, пройдёт четвёртый игровой день турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей третьего круга турнира.
Теннис. Турнир категории WTA-1000 в Ухане (Китай), третий круг. Расписание матчей на 9 октября (время московское):
- 6:00. Ива Йович (США) — Катержина Синякова (Чехия);
- 6:00. Екатерина Александрова (Россия) — Джессика Пегула (США);
- 7:30. Лаура Зигемунд (Германия) — Магдалена Френх (Польша);
- 7:30. Арина Соболенко (Беларусь) — Людмила Самсонова (Россия);
- 9:30. Жасмин Паолини (Италия) — Клара Таусон (Дания);
- 10:00. Линда Носкова (Чехия) — Елена Рыбакина (Казахстан);
- 14:00. Белинда Бенчич (Швейцария) — Ига Швёнтек (Польша);
- 15:30. Чжан Шуай (Китай) — Кори Гауфф (США).
