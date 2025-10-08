Турнир WTA-1000 в Ухане, 2025 год: расписание матчей на 9 октября

В четверг, 9 октября, пройдёт четвёртый игровой день турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей третьего круга турнира.

Теннис. Турнир категории WTA-1000 в Ухане (Китай), третий круг. Расписание матчей на 9 октября (время московское):