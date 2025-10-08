Соболенко: если Новак выиграет турнир в Шанхае, скажу, что это всё благодаря мне

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о том, как провела несколько тренировок с сербом Новаком Джоковичем во время отдыха в Греции.

«Он был очень конкурентоспособным, кричал. Но, кстати, я выиграла у него много розыгрышей — пусть подтвердит! Мы вместе ужинали, пару раз тренировались. Надеюсь, я была отличным спарринг-партнёром. Судя по тому, как он сейчас играет в Шанхае, похоже, всё прошло неплохо. Очень надеюсь, что он дойдёт до конца. Если выиграет турнир, я скажу, что это всё благодаря мне.

Но да, в Греции мы прекрасно провели время. Я очень люблю их обоих — его и Елену. Он всегда открыт, готов дать совет. Мы действительно здорово повеселились», – приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.