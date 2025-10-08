Скидки
Соболенко — о погодных условиях в Ухане: здесь просто безумная влажность

Соболенко — о погодных условиях в Ухане: здесь просто безумная влажность
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением о погодных условиях на турнире WTA-1000 в Ухане, отметив, что на турнире в Китае намного выше влажность, чем было на US Open.

«Честно говоря, я думала, что в этом году на US Open было довольно влажно, но когда я приехала сюда, поняла, что на US Open вообще не было влажно! Здесь влажность просто безумная, условия невероятно тяжёлые. Я отлично подготовилась в Греции и приехала сюда за четыре–пять дней до начала, чтобы привыкнуть к этим условиям. … Думаю, я готова», – приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

Арина Соболенко вышла в третий круг «тысячника» в Ухане, где сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой. Встреча запланирована на 9 октября.

