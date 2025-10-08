Оже-Альяссим выложил пост после выхода в четвертьфинал турнира в Шанхае

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (13-я ракетка мира) опубликовал у себя на странице в соцсети пост после победы над итальянцем Лоренцо Музетти (девятое место в мировом рейтинге) в 4-м круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:4, 6:2.

«Четвертьфинал — это звучит круто для меня. Время двигаться дальше. Люблю вашу поддержку», — написал Оже-Альяссим у себя на странице в соцсети.

Для Оже-Альяссима выход в четвертьфинал турнира в Шанхае станет 60-м в карьере в основных турах и 11-м —на турнирах серии «Мастерс». Также он стал шестым игроком, которому в этом сезоне удалось выйти в 10 четвертьфиналов.

Следующим соперником канадского теннисиста станет француз Артур Риндеркнеш (54-я ракетка мира).