Оже-Альяссим выложил пост после выхода в четвертьфинал турнира в Шанхае
Поделиться
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (13-я ракетка мира) опубликовал у себя на странице в соцсети пост после победы над итальянцем Лоренцо Музетти (девятое место в мировом рейтинге) в 4-м круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:4, 6:2.
Шанхай. 4-й круг
08 октября 2025, среда. 13:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
«Четвертьфинал — это звучит круто для меня. Время двигаться дальше. Люблю вашу поддержку», — написал Оже-Альяссим у себя на странице в соцсети.
Для Оже-Альяссима выход в четвертьфинал турнира в Шанхае станет 60-м в карьере в основных турах и 11-м —на турнирах серии «Мастерс». Также он стал шестым игроком, которому в этом сезоне удалось выйти в 10 четвертьфиналов.
Следующим соперником канадского теннисиста станет француз Артур Риндеркнеш (54-я ракетка мира).
Материалы по теме
Комментарии
- 9 октября 2025
-
00:04
- 8 октября 2025
-
23:52
-
23:46
-
23:40
-
23:34
-
23:23
-
23:03
-
22:54
-
22:45
-
22:30
-
22:25
-
22:05
-
21:50
-
21:47
-
21:41
-
21:36
-
21:27
-
21:05
-
20:37
-
20:14
-
20:10
-
19:52
-
19:22
-
19:21
-
19:10
-
19:04
-
18:45
-
18:45
-
18:30
-
18:25
-
18:06
-
17:48
-
17:27
-
17:20
-
16:48