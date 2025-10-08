«Очень сложный соперник». Медведев поделился ожиданиями от матча с де Минором в Шанхае

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертьфинала «Мастерса» в Шанхае с австралийцем Алексом де Минором.

– В следующем круге вы встретитесь с Алексом де Минором. Как будете готовиться?

– Снова будем много бегать, так что нужно хорошо восстановиться. Он очень сложный соперник, играет просто отлично в этом сезоне. Думаю, будет интересный матч. Сам сейчас тоже показываю хороший теннис, так что с нетерпением жду, – сказал Медведев в микст-зоне турнира в Шанхае.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.