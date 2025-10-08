Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Очень сложный соперник». Медведев поделился ожиданиями от матча с де Минором в Шанхае

«Очень сложный соперник». Медведев поделился ожиданиями от матча с де Минором в Шанхае
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертьфинала «Мастерса» в Шанхае с австралийцем Алексом де Минором.

Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 05:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

– В следующем круге вы встретитесь с Алексом де Минором. Как будете готовиться?
– Снова будем много бегать, так что нужно хорошо восстановиться. Он очень сложный соперник, играет просто отлично в этом сезоне. Думаю, будет интересный матч. Сам сейчас тоже показываю хороший теннис, так что с нетерпением жду, – сказал Медведев в микст-зоне турнира в Шанхае.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Материалы по теме
«Иногда кажется, что это он мне сломал весь сезон». Медведев — о тяжёлой победе над Тьеном
Эксклюзив
«Иногда кажется, что это он мне сломал весь сезон». Медведев — о тяжёлой победе над Тьеном
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android