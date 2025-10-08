Рыбакина — о победе над Кристиан: очень сильно помогла подача, особенно в первом сете
Поделиться
Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась своими впечатлениями после победы в матче второго круга турнира WTA-1000 в Ухане над румынкой Жаклин Кристиан со счётом 6:4, 6:3.
Ухань. 2-й круг
08 октября 2025, среда. 16:40 МСК
48
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
9
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Сегодня был долгий день, но я рада, что смогла победить. Это было нелегко, но подача очень помогла, особенно в первом сете. В целом я счастлива, что прошла в следующий раунд.
Прошло время и я очень рада вернуться в Ухань. Спасибо всем, кто остался так поздно, чтобы посмотреть матч. Мне нравится играть в Китае и я счастлива, что у меня будет ещё один шанс выйти на корт», – сказала Рыбакина в интервью на корте.
В третем круге «тысячника» в Ухане Рыбакина сыграет с чешской теннисисткой Линдой Носковой.
Комментарии
- 9 октября 2025
-
00:04
- 8 октября 2025
-
23:52
-
23:46
-
23:40
-
23:34
-
23:23
-
23:03
-
22:54
-
22:45
-
22:30
-
22:25
-
22:05
-
21:50
-
21:47
-
21:41
-
21:36
-
21:27
-
21:05
-
20:37
-
20:14
-
20:10
-
19:52
-
19:22
-
19:21
-
19:10
-
19:04
-
18:45
-
18:45
-
18:30
-
18:25
-
18:06
-
17:48
-
17:27
-
17:20
-
16:48