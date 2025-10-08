Рыбакина — о победе над Кристиан: очень сильно помогла подача, особенно в первом сете

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась своими впечатлениями после победы в матче второго круга турнира WTA-1000 в Ухане над румынкой Жаклин Кристиан со счётом 6:4, 6:3.

«Сегодня был долгий день, но я рада, что смогла победить. Это было нелегко, но подача очень помогла, особенно в первом сете. В целом я счастлива, что прошла в следующий раунд.

Прошло время и я очень рада вернуться в Ухань. Спасибо всем, кто остался так поздно, чтобы посмотреть матч. Мне нравится играть в Китае и я счастлива, что у меня будет ещё один шанс выйти на корт», – сказала Рыбакина в интервью на корте.

В третем круге «тысячника» в Ухане Рыбакина сыграет с чешской теннисисткой Линдой Носковой.