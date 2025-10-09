«Мастерс» в Шанхае, 2025 год: расписание матчей на 9 октября

Сегодня, 9 октября, в Шанхае продолжится турнир категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей девятого игрового дня соревнований на харде.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае (Китай), 1/4 финала. Расписание встреч на 9 октября (время московское):

10:00. Хольгер Руне (Дания, 10) – Валентен Вашеро (Монако, Q);

13:20. Зизу Бергс (Бельгия) – Новак Джокович (Сербия, 4).

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер, который покинул розыгрыш турнира этого года на стадии третьего круга, снявшись по ходу матча с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором при счёте 7:6 (7:3), 5:7, 2:3.