Соболенко — Самсонова: онлайн-трансляция матча в Ухане начнётся не ранее 7:30 мск

Сегодня, 9 октября, продолжается турнир категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В рамках игрового дня пройдёт матч третьего круга между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и россиянкой Людмилой Самсоновой, занимающей 20-ю строчку мирового рейтинга WTA.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Людмила Самсонова, начало которого запланировано на 7:30 по московскому времени.
Теннисистки проведут шестую очную встречу друг с другом в рамках WTA. Соболенко ведёт со счётом 3–2 (все матчи прошли на харде на открытом воздухе). Самсонова побеждала в трёх сетах в Гвадалахаре-2022 и Монреале-2023, а Соболенко была сильнее в двух партиях в Аделаиде-2023, в Цинциннати-2024 и в Индиан-Уэллсе-2025.
Турнир в Ухане проходит с 6 по 12 октября. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко.
