Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Людмила Самсонова: онлайн-трансляция матча в Ухане начнётся не ранее 7:30 мск

Соболенко — Самсонова: онлайн-трансляция матча в Ухане начнётся не ранее 7:30 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 октября, продолжается турнир категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В рамках игрового дня пройдёт матч третьего круга между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и россиянкой Людмилой Самсоновой, занимающей 20-ю строчку мирового рейтинга WTA.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Людмила Самсонова, начало которого запланировано на 7:30 по московскому времени.

Ухань. 3-й круг
09 октября 2025, четверг. 07:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
20
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Теннисистки проведут шестую очную встречу друг с другом в рамках WTA. Соболенко ведёт со счётом 3–2 (все матчи прошли на харде на открытом воздухе). Самсонова побеждала в трёх сетах в Гвадалахаре-2022 и Монреале-2023, а Соболенко была сильнее в двух партиях в Аделаиде-2023, в Цинциннати-2024 и в Индиан-Уэллсе-2025.

Турнир в Ухане проходит с 6 по 12 октября. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко.

Материалы по теме
«Мирра создана для великих побед». Теннисный мир поддержал россиянку после срыва в Ухане
«Мирра создана для великих побед». Теннисный мир поддержал россиянку после срыва в Ухане
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android