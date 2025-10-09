Скидки
Циципас опубликовал пост, где рассуждает о победах и поражениях

Циципас опубликовал пост, где рассуждает о победах и поражениях
Греческий теннисист Стефанос Циципас (25-е место в мировом рейтинге) опубликовал философский пост, где рассуждает, как празднование победы и переживание поражения способно охарактеризовать человека.

«Нельзя измерить силу человека тем, насколько он громок, когда выигрывает. Эта мера заключается в том, как он проигрывает, как сохраняет молчание, как втайне восстанавливается и возвращается без обиды. Победа получает аплодисменты, поражения раскрывают характер. Для этого нет меры, но есть воспоминания», — написал Циципас у себя на странице в соцсети.

27-летний Циципас является первым греком, вошедшим в топ-100 и топ-10 мирового теннисного рейтинга.

