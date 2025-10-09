Скидки
Теннис

Роддик: этот календарь — всё ещё отстой, он был плохим и становится только хуже

Роддик: этот календарь — всё ещё отстой, он был плохим и становится только хуже
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американский теннисист Энди Роддик высказался о календаре АТР, отметив, что к концу сезона многие топ-игроки снимаются с турниров из-за проблем с физическим и психологическим состоянием.

«Это время года — какое-то странное. Трудно понять, у кого сколько мотивации. Зверев говорит: «Я весь год был не в форме». Никогда не знаешь, что происходит на самом деле. Синнер, очевидно, расплачивается за нагрузку. Алькарас — тоже, из-за календаря. Невозможно быть физически и ментально идеальным из недели в неделю.

Обычно такие парни могут выигрывать всегда. Когда это не происходит — значит, где-то система даёт сбой. Этот календарь — всё ещё отстой. Он был плохим и становится только хуже. И кто за это расплачивается? Часто болельщики. Ну и, конечно, сами игроки. Тут нужно искать баланс.

Некоторые злятся, что Алкарас не играет. Синнер снялся. Но это не их вина — невозможно играть постоянно, с 1 января до конца ноября, год за годом. Это слишком. Где-то нужно сделать паузу», – сказал Роддик во время записи подкаста Served with Andy Roddick

