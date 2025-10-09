Скидки
«Он сводил меня с ума». Медведев – о своих эмоциях во время матча с Тьеном

Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своих эмоциях во время матча с американцем Лёнером Тьеном (7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4).

Шанхай. 4-й круг
08 октября 2025, среда. 15:30 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 6 		7 7 4
7 8 		6 1 6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Много разговоров и жалоб в адрес своей скамейки… Это хоть как-то помогло или просто выплеснул раздражения?
— Никак, совсем никак, это мне не помогает. Я должен быть спокойнее на корте, но Лёнер сводит меня с ума. Он потрясающий теннисист. Я уже дважды проигрывал ему в очень тяжёлых матчах, поэтому боялся снова уступить. Даже не представляете, как я рад, что смог вырвать победу, особенно в такой встрече с бесконечными взлётами и падениями, — приводит слова Медведева Punto de Break.

В четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае Медведев сыграет с австралийцем Алексом де Минором. Встреча запланирована на 10 октября.

