Даниил Медведев заявил, что 19-летний Тьен может стать первой ракеткой мира
Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о перспективе американца Лёнера Тьена после победы над ним в очном матче в 4-м круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае (7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4).
Шанхай. 4-й круг
08 октября 2025, среда. 15:30 МСК
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|4
|
|6 1
|6
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Считаю, что после Большой тройки (Федерер, Джокович, Надаль), а также Синнера и Алькараса он — один из самых сложных соперников, с которыми мне приходилось играть. Думаю, у него есть шанс в будущем стать первой ракеткой мира. Рад, что сумел его обыграть», — приводит слова Медведева Punto de Break.
В четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае Медведев сыграет с австралийцем Алексом де Минором. Встреча запланирована на 10 октября.
Теннис: главные события 2025 года:
