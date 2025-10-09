Даниил Медведев заявил, что 19-летний Тьен может стать первой ракеткой мира

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о перспективе американца Лёнера Тьена после победы над ним в очном матче в 4-м круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае (7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4).

«Считаю, что после Большой тройки (Федерер, Джокович, Надаль), а также Синнера и Алькараса он — один из самых сложных соперников, с которыми мне приходилось играть. Думаю, у него есть шанс в будущем стать первой ракеткой мира. Рад, что сумел его обыграть», — приводит слова Медведева Punto de Break.

В четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае Медведев сыграет с австралийцем Алексом де Минором. Встреча запланирована на 10 октября.

