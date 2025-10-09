«Не вижу себя в другой стране». Шарипов — о предложениях сменить спортивное гражданство

Российский теннисист, 276-я ракетка мира Марат Шарипов рассказал, предлагали ли ему сменить спортивное гражданство.

«Да, причём в этом году было два предложения. Но гражданство менять точно не собираюсь, потому что я такой человек, что не вижу себя ни в какой другой стране, и меня всё устраивает. Федерация помогает мне довольно давно в плане финансирования, поэтому я не собираюсь менять гражданство точно. Можем ли назвать эти страны? Лучше не будем», — сказал Шарипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Шарипов — победитель одного турнира ATP Challenger в парном разряде и 20 турниров ITF (9 — в одиночном разряде).

Полную версию интервью с Маратом уже можете прочитать на нашем сайте.

