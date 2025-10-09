Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не вижу себя в другой стране». Шарипов — о предложениях сменить спортивное гражданство

«Не вижу себя в другой стране». Шарипов — о предложениях сменить спортивное гражданство
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист, 276-я ракетка мира Марат Шарипов рассказал, предлагали ли ему сменить спортивное гражданство.

«Да, причём в этом году было два предложения. Но гражданство менять точно не собираюсь, потому что я такой человек, что не вижу себя ни в какой другой стране, и меня всё устраивает. Федерация помогает мне довольно давно в плане финансирования, поэтому я не собираюсь менять гражданство точно. Можем ли назвать эти страны? Лучше не будем», — сказал Шарипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Шарипов — победитель одного турнира ATP Challenger в парном разряде и 20 турниров ITF (9 — в одиночном разряде).

Полную версию интервью с Маратом уже можете прочитать на нашем сайте.
Материалы по теме
Эксклюзив
«Недель в году много, все устают». 276-я ракетка мира Шарипов — о плотном графике

Самый богатый теннисист из России:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android