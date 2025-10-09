Скидки
Екатерина Александрова — Джессика Пегула, результат матча 9 октября, счёт 1:2, 3-й круг WTA-1000 в Ухане

Екатерина Александрова проиграла Джессике Пегуле и не вышла в 1/4 финала WTA-1000 в Ухане
Комментарии

В ночь с 8 на 9 октября мск в китайском Ухане завершился матч третьего круга женского хардового турнира категории WTA-1000, в котором встретились 11-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова (девятый посев) и шестая в мировом рейтинге Джессика Пегула из США (шестой посев). Встреча закончилась победой Пегулы в трёх партиях — 7:5, 3:6, 6:3.

Ухань. 3-й круг
09 октября 2025, четверг. 06:10 МСК
Екатерина Александрова
11
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		3 6
         
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

В четвертьфинале турнира в Ухане Джессика Пегула сыграет с победительницей матча между 39-й ракеткой мира американской теннисисткой Ивой Йович и 62-й в рейтинге WTA Катержиной Синяковой из Чехии.

Комментарии
