Екатерина Александрова проиграла Джессике Пегуле и не вышла в 1/4 финала WTA-1000 в Ухане

В ночь с 8 на 9 октября мск в китайском Ухане завершился матч третьего круга женского хардового турнира категории WTA-1000, в котором встретились 11-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова (девятый посев) и шестая в мировом рейтинге Джессика Пегула из США (шестой посев). Встреча закончилась победой Пегулы в трёх партиях — 7:5, 3:6, 6:3.

В четвертьфинале турнира в Ухане Джессика Пегула сыграет с победительницей матча между 39-й ракеткой мира американской теннисисткой Ивой Йович и 62-й в рейтинге WTA Катержиной Синяковой из Чехии.