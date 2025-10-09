Екатерина Александрова проиграла Джессике Пегуле и не вышла в 1/4 финала WTA-1000 в Ухане
В ночь с 8 на 9 октября мск в китайском Ухане завершился матч третьего круга женского хардового турнира категории WTA-1000, в котором встретились 11-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова (девятый посев) и шестая в мировом рейтинге Джессика Пегула из США (шестой посев). Встреча закончилась победой Пегулы в трёх партиях — 7:5, 3:6, 6:3.
Ухань. 3-й круг
09 октября 2025, четверг. 06:10 МСК
11
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|3
|6
6
Джессика Пегула
Д. Пегула
В четвертьфинале турнира в Ухане Джессика Пегула сыграет с победительницей матча между 39-й ракеткой мира американской теннисисткой Ивой Йович и 62-й в рейтинге WTA Катержиной Синяковой из Чехии.
Комментарии
