Соболенко — Самсонова: россиянка отдала белоруске стартовый сет в матче 3-го круга Уханя

Российская теннисистка 20-я ракетка мира Людмила Самсонова проиграла в стартовом сете матча третьего круга турнира в Ухане первой ракетке мира из Беларуси Арине Соболенко. Счёт — 3:6. Самсонова — последняя из россиянок в сетке соревнований.

На момент написания новости встреча продолжается уже 35 минут. За это время Самсонова допустила одну двойную ошибку и выполнила одну подачу навылет. Соболенко реализовала один брейк-пойнт и выполнила два эйса.

В четвертьфинале престижных хардовых соревнований в Китае победитель этой встречи сыграет с сильнейшей в поединке между Линдой Носковой (Чехия) и Еленой Рыбакиной (Казахстан).