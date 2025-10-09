Скидки
Арина Соболенко — Людмила Самсонова, матч 9 октября 2025, счет 1:0, 3-й круг WTA-1000 в Ухане

Соболенко — Самсонова: россиянка отдала белоруске стартовый сет в матче 3-го круга Уханя
Людмила Самсонова
Комментарии

Российская теннисистка 20-я ракетка мира Людмила Самсонова проиграла в стартовом сете матча третьего круга турнира в Ухане первой ракетке мира из Беларуси Арине Соболенко. Счёт — 3:6. Самсонова — последняя из россиянок в сетке соревнований.

Ухань. 3-й круг
09 октября 2025, четверг. 08:35 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		2
3 		0
         
Людмила Самсонова
20
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

На момент написания новости встреча продолжается уже 35 минут. За это время Самсонова допустила одну двойную ошибку и выполнила одну подачу навылет. Соболенко реализовала один брейк-пойнт и выполнила два эйса.

В четвертьфинале престижных хардовых соревнований в Китае победитель этой встречи сыграет с сильнейшей в поединке между Линдой Носковой (Чехия) и Еленой Рыбакиной (Казахстан).

Материалы по теме
