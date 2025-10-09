Соболенко — Самсонова: россиянка отдала белоруске стартовый сет в матче 3-го круга Уханя
Поделиться
Российская теннисистка 20-я ракетка мира Людмила Самсонова проиграла в стартовом сете матча третьего круга турнира в Ухане первой ракетке мира из Беларуси Арине Соболенко. Счёт — 3:6. Самсонова — последняя из россиянок в сетке соревнований.
Ухань. 3-й круг
09 октября 2025, четверг. 08:35 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|2
|
|0
20
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
На момент написания новости встреча продолжается уже 35 минут. За это время Самсонова допустила одну двойную ошибку и выполнила одну подачу навылет. Соболенко реализовала один брейк-пойнт и выполнила два эйса.
В четвертьфинале престижных хардовых соревнований в Китае победитель этой встречи сыграет с сильнейшей в поединке между Линдой Носковой (Чехия) и Еленой Рыбакиной (Казахстан).
Комментарии
- 9 октября 2025
-
09:15
-
09:09
-
08:33
-
08:30
-
08:17
-
07:30
-
04:30
-
03:04
-
01:43
-
00:54
-
00:28
-
00:04
- 8 октября 2025
-
23:52
-
23:46
-
23:40
-
23:34
-
23:23
-
23:03
-
22:54
-
22:45
-
22:30
-
22:25
-
22:05
-
21:50
-
21:47
-
21:41
-
21:36
-
21:27
-
21:05
-
20:37
-
20:14
-
20:10
-
19:52
-
19:22
-
19:21