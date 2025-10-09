«Успевают отработать всё». Марат Шарипов рассказал, как тренируется Новак Джокович

Российский теннисист Марат Шарипов поделился впечатлениями после тренировки с Новаком Джоковичем в Сербии.

«На самом деле Новак в последнее время тренируется очень мало по времени — максимум полтора часа. Перед Женевой он занимался столько же. В целом, когда Новак тренируется, он очень сконцентрирован, максимально. Они занимаются немного, но очень продуктивно. Успевают отработать всё, что им нужно, все ключевые для него моменты.

Для психологии такие тренировки [с теннисистами как Джокович] дают больше буста, потому что иногда такие игроки говорят какие-то вещи про тебя, что ты хороший игрок или что-то в этом роде. Это добавляет мотивации, потому что потом ты едешь играть «челленджер» и думаешь: «Блин, если я сейчас тренировался с ребятами из топ-100, почему я не могу хорошо сыграть так?» Никто мне не мешает после таких тренировок хорошо выступить», — сказал Шарипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

