276-я ракетка мира Шарипов рассказал, как не попал на Уимблдон из-за проблем с документами

276-я ракетка мира Шарипов рассказал, как не попал на Уимблдон из-за проблем с документами
Российский теннисист Марат Шарипов поделился историей, как отобрался в квалификацию Уимблдона, но не смог поехать из-за визы.

«Самым сложным кажется то, что именно на «челленджерах» очень испортили систему очков. Я сыграл в этом году много полуфиналов, четвертьфиналов, и этого всё равно не хватает буквально чуть-чуть, чтобы попасть на «Большие шлемы».Хотя на Уимблдон я попал! Хочу историю рассказать.

В этом году последним попал на Уимблдон, но у меня виза была готова в день начала турнира, мне просто не успели её выдать. То есть я должен был туда ехать, но мне во Франции продержали паспорт четыре недели. Такая история получилась, да», — сказал Шарипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Маратом уже можете прочитать на нашем сайте.

