«Чувствовать себя уверенно». 276-я ракетка мира Шарипов назвал цели на следующий сезон

Российский теннисист Марат Шарипов озвучил цели, которые ставит себе на следующий сезон.

«Я считаю, что на следующий год цель – стабильно войти в топ-200, чтобы чувствовать себя уверенно в плане того, что я играю все «Большие шлемы» и крупные турниры, и, по возможности, прохожу квалификацию, выхожу в основу.

Да, у нас есть конкретные планы, но я всю жизнь играл лучше, когда ехал на турнир, не ставя себе конкретную цель. Потому что каждый раз, когда я приезжаю и хочу выиграть – у меня это не получается.

Поэтому я еду просто показывать свою игру. Если я знаю, что буду играть на хорошем уровне, то, скорее всего, смогу сыграть достойно. Естественно, в сезоне много недель — и тяжело играть хорошо на всех. Трудно подгадать, когда именно ты выстрелишь», — сказал Шарипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

