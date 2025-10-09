«Не знал, чем обыграть его». Шарипов озвучил имя самого сложного своего соперника за сезон

Российский теннисист, 276-я ракетка мира Марат Шарипов назвал теннисиста, с которым ему труднее всего было играть в этом году.

«Мартон Фучович. Я играл с ним в полуфинале на 125-ке в Бахрейне. Так получилось, что там был дождь за день до этого и я доигрывал матч – 7:6 в третьем сете, выиграл четвертьфинал, а через два часа уже вышел на полуфинал с Фучовичем. Я, конечно, физически уже подсел, но и уровень игры, который он показывал в течение матча, был настолько высоким, что я даже не знал, чем именно смогу в том матче его обыграть.

С Теренсом Атманом я играл вообще не в лучший теннис, да и там был счёт 7:5, 7:6, на тоненького. Я вёл пару раз в сете с брейком. Но нет, с ним, я не скажу, чтобы играть очень тяжело. С ним нужно именно качественно работать в своих геймах, потому что у него тоже главное оружие – это подача. Очень такая ломовая. Он ещё левша.

Но на задней линии с ним не так трудно играть, как с Фучовичем. Если в розыгрыш с ним входишь, у него тоже довольно-таки много ошибок. Но если назвать одного, то 100% Фучович был в этом году самым тяжёлым, с кем я играл», — сказал Шарипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Маратом уже можете прочитать на нашем сайте.