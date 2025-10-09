Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не знал, чем обыграть его». Шарипов озвучил имя самого сложного своего соперника за сезон

«Не знал, чем обыграть его». Шарипов озвучил имя самого сложного своего соперника за сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист, 276-я ракетка мира Марат Шарипов назвал теннисиста, с которым ему труднее всего было играть в этом году.

«Мартон Фучович. Я играл с ним в полуфинале на 125-ке в Бахрейне. Так получилось, что там был дождь за день до этого и я доигрывал матч – 7:6 в третьем сете, выиграл четвертьфинал, а через два часа уже вышел на полуфинал с Фучовичем. Я, конечно, физически уже подсел, но и уровень игры, который он показывал в течение матча, был настолько высоким, что я даже не знал, чем именно смогу в том матче его обыграть.

С Теренсом Атманом я играл вообще не в лучший теннис, да и там был счёт 7:5, 7:6, на тоненького. Я вёл пару раз в сете с брейком. Но нет, с ним, я не скажу, чтобы играть очень тяжело. С ним нужно именно качественно работать в своих геймах, потому что у него тоже главное оружие – это подача. Очень такая ломовая. Он ещё левша.
Но на задней линии с ним не так трудно играть, как с Фучовичем. Если в розыгрыш с ним входишь, у него тоже довольно-таки много ошибок. Но если назвать одного, то 100% Фучович был в этом году самым тяжёлым, с кем я играл», — сказал Шарипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Маратом уже можете прочитать на нашем сайте.

Материалы по теме
«Мечтаю сразиться с топ-игроком». Шарипов занимался с Джоковичем, а теперь рвётся на ТБШ
Эксклюзив
«Мечтаю сразиться с топ-игроком». Шарипов занимался с Джоковичем, а теперь рвётся на ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android