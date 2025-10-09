Людмила Самсонова проиграла Арине Соболенко и не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Ухане

Российская теннисистка 20-я ракетка мира Людмила Самсонова потерпела поражение в матче третьего круга «тысячника» в Ухане. Обидчицей россиянки стала первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко. Счёт — 3:6, 2:6.

Встреча длилась 1 час 15 минут. За это время Самсонова допустила три двойные ошибки и выполнила шесть подач навылет. Соболенко реализовала три брейк-пойнта из шести возможных, допустила одну двойную ошибку и выполнила шесть эйсов.

В четвертьфинале престижных хардовых соревнований в Китае Арина Соболенко сыграет с сильнейшей в поединке между Линдой Носковой (Чехия) и Еленой Рыбакиной (Казахстан).