Людмила Самсонова проиграла Арине Соболенко и не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Ухане
Российская теннисистка 20-я ракетка мира Людмила Самсонова потерпела поражение в матче третьего круга «тысячника» в Ухане. Обидчицей россиянки стала первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко. Счёт — 3:6, 2:6.
Ухань. 3-й круг
09 октября 2025, четверг. 08:35 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
20
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Встреча длилась 1 час 15 минут. За это время Самсонова допустила три двойные ошибки и выполнила шесть подач навылет. Соболенко реализовала три брейк-пойнта из шести возможных, допустила одну двойную ошибку и выполнила шесть эйсов.
В четвертьфинале престижных хардовых соревнований в Китае Арина Соболенко сыграет с сильнейшей в поединке между Линдой Носковой (Чехия) и Еленой Рыбакиной (Казахстан).
Комментарии
