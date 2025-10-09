Скидки
Арина Соболенко — Людмила Самсонова, результат матча 9 октября 2025, счет 2:0, 3-й круг WTA-1000 в Ухане

Людмила Самсонова проиграла Арине Соболенко и не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Ухане
Людмила Самсонова
Российская теннисистка 20-я ракетка мира Людмила Самсонова потерпела поражение в матче третьего круга «тысячника» в Ухане. Обидчицей россиянки стала первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко. Счёт — 3:6, 2:6.

Ухань. 3-й круг
09 октября 2025, четверг. 08:35 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Людмила Самсонова
20
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Встреча длилась 1 час 15 минут. За это время Самсонова допустила три двойные ошибки и выполнила шесть подач навылет. Соболенко реализовала три брейк-пойнта из шести возможных, допустила одну двойную ошибку и выполнила шесть эйсов.

В четвертьфинале престижных хардовых соревнований в Китае Арина Соболенко сыграет с сильнейшей в поединке между Линдой Носковой (Чехия) и Еленой Рыбакиной (Казахстан).

