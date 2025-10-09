Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Докич: было бы прекрасно увидеть на Australian Open финал Синнер — Алькарас

Елена Докич: было бы прекрасно увидеть на Australian Open финал Синнер — Алькарас
Комментарии

Австралийская теннисистка сербского происхождения, бывшая четвёртая ракетка мира Елена Докич поделилась ожиданиями от Открытого чемпионата Австралии — 2026.

«Захватывающих сюжетных линий с игроками очень много, и посмотреть финал между Синнером и Алькарасом было бы потрясающе. Это единственный финал турниров «Большого шлема», где они не играли вместе, и, очевидно, единственный, который не выигрывал Алькарас. Это то, чего он хочет. Поэтому было бы прекрасно увидеть такой финал, потому что они действительно в настоящий момент вдалеке от всех остальных. Они играют невероятные финалы и матчи, как это было в этом году», — приводит слова Докич Australian Open.

Материалы по теме
Янник Синнер — об Олимпиаде-2026: это будет грандиозное событие
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android