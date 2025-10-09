Елена Докич: было бы прекрасно увидеть на Australian Open финал Синнер — Алькарас

Австралийская теннисистка сербского происхождения, бывшая четвёртая ракетка мира Елена Докич поделилась ожиданиями от Открытого чемпионата Австралии — 2026.

«Захватывающих сюжетных линий с игроками очень много, и посмотреть финал между Синнером и Алькарасом было бы потрясающе. Это единственный финал турниров «Большого шлема», где они не играли вместе, и, очевидно, единственный, который не выигрывал Алькарас. Это то, чего он хочет. Поэтому было бы прекрасно увидеть такой финал, потому что они действительно в настоящий момент вдалеке от всех остальных. Они играют невероятные финалы и матчи, как это было в этом году», — приводит слова Докич Australian Open.