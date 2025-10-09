Скидки
Арина Соболенко вышла в 30-й четвертьфинал WTA-1000 в карьере

Арина Соболенко вышла в 30-й четвертьфинал WTA-1000 в карьере
Арина Соболенко
Комментарии

Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко одержала победу в третьем круге «тысячника» в Ухане (Китай) в матче с россиянкой Людмилой Самсоновой (20-я строчка рейтинга). Счёт — 6:3, 6:2. Тем самым белоруске удалось выйти в 30-й четвертьфинал WTA-1000 в карьере.

Соболенко также одержала 19-ю подряд победу на турнире в Ухане. В этом году она защищает титул.

Ухань. 3-й круг
09 октября 2025, четверг. 08:35 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Людмила Самсонова
20
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Встреча длилась 1 час 15 минут. За это время Самсонова допустила три двойные ошибки и выполнила шесть подач навылет. В четвертьфинале престижных хардовых соревнований в Китае Арина Соболенко сыграет с сильнейшей в поединке между Линдой Носковой (Чехия) и Еленой Рыбакиной (Казахстан).

