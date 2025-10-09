Арина Соболенко вышла в 30-й четвертьфинал WTA-1000 в карьере

Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко одержала победу в третьем круге «тысячника» в Ухане (Китай) в матче с россиянкой Людмилой Самсоновой (20-я строчка рейтинга). Счёт — 6:3, 6:2. Тем самым белоруске удалось выйти в 30-й четвертьфинал WTA-1000 в карьере.

Соболенко также одержала 19-ю подряд победу на турнире в Ухане. В этом году она защищает титул.

Встреча длилась 1 час 15 минут. За это время Самсонова допустила три двойные ошибки и выполнила шесть подач навылет. В четвертьфинале престижных хардовых соревнований в Китае Арина Соболенко сыграет с сильнейшей в поединке между Линдой Носковой (Чехия) и Еленой Рыбакиной (Казахстан).