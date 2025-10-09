Скидки
«Ощущается потрясающе». Соболенко — о поддержке со стороны публики в Ухане

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, обыгравшая в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Ухане россиянку Людмилу Самсонову, рассказала о впечатлениях от поддержки со стороны публики во время турнира.

Ухань. 3-й круг
09 октября 2025, четверг. 08:35 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Людмила Самсонова
20
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

— Когда ты выходишь на корт под свою уникальную фоновую музыку, когда фанаты приветствуют тебя в центре корта… Насколько уверенной в себе ты себя чувствуешь?
— Я всю жизнь мечтала о таких моментах. Это действительно ощущается потрясающе. Это даёт мне толчок энергии для того, чтобы выходить, соревноваться, бороться и стремиться к своим мечтам, — приводит слова Соболенко The Tennis Letter.

Соболенко является действующей первой ракеткой мира.

