Карлос Алькарас представит именной логотип в сотрудничестве с Nike

Испанский теннисист первая ракетка мира Карлос Алькарас представит именной логотип в сотрудничестве с популярным брендом одежды и обуви Nike. Презентация запланирована в дни проведения Итогового турнира ATP в ноябре 2025 года.

Известно, что спортсмен и Nike уже утвердили дизайн. Об этом сообщает Punto de Break. Ранее именные логотипы создавались для Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

Ранее Карлос Алькарас завоевал титул на турнире в Токио. Он стал для него 24-м в карьере и восьмым в сезоне. В этом сезоне испанец также одержал победу на турнирах в Роттердаме, Монте-Карло, Риме, Лондоне, Цинциннати, а также на US Open и «Ролан Гаррос».