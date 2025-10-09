Скидки
Теннис

Карлос Алькарас представит именной логотип в сотрудничестве с Nike

Карлос Алькарас
Комментарии

Испанский теннисист первая ракетка мира Карлос Алькарас представит именной логотип в сотрудничестве с популярным брендом одежды и обуви Nike. Презентация запланирована в дни проведения Итогового турнира ATP в ноябре 2025 года.

Известно, что спортсмен и Nike уже утвердили дизайн. Об этом сообщает Punto de Break. Ранее именные логотипы создавались для Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

Ранее Карлос Алькарас завоевал титул на турнире в Токио. Он стал для него 24-м в карьере и восьмым в сезоне. В этом сезоне испанец также одержал победу на турнирах в Роттердаме, Монте-Карло, Риме, Лондоне, Цинциннати, а также на US Open и «Ролан Гаррос».

Томми Робредо: сложно сказать, когда появится теннисист уровня Синнера или Алькараса
