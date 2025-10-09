Скидки
«Смогла пересечь эту линию». Пегула — после победы над Александровой

Комментарии

Американская теннисистка Джессика Пегула (шестая ракетка мира), обыгравшая в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Ухане россиянку Екатерину Александрову, прокомментировала свой победный матч.

Ухань. 3-й круг
09 октября 2025, четверг. 06:10 МСК
Екатерина Александрова
11
Россия
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		3 6
         
Джессика Пегула
6
США
«Не могу вспомнить, когда последний раз играла в два сета. Но я очень упорно соревновалась и играла с большим количеством очень хороших игроков. Сегодня были иные условия с учётом закрытой крыши, и, мне кажется, нам потребовалось какое-то время, чтобы к этому приспособиться. Но затем, в оставшееся время матча, я ощущала, что всё здесь на очень высоком уровне. Я взволнована тем, что смогла пересечь эту линию», — приводит слова Пегулы официальный сайт WTA.

Четвертьфиналы Уханя — без России. Но Александрова впервые может стать 10-й ракеткой мира
