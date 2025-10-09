«Смогла пересечь эту линию». Пегула — после победы над Александровой
Американская теннисистка Джессика Пегула (шестая ракетка мира), обыгравшая в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Ухане россиянку Екатерину Александрову, прокомментировала свой победный матч.
Ухань. 3-й круг
09 октября 2025, четверг. 06:10 МСК
11
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|3
|6
6
Джессика Пегула
Д. Пегула
«Не могу вспомнить, когда последний раз играла в два сета. Но я очень упорно соревновалась и играла с большим количеством очень хороших игроков. Сегодня были иные условия с учётом закрытой крыши, и, мне кажется, нам потребовалось какое-то время, чтобы к этому приспособиться. Но затем, в оставшееся время матча, я ощущала, что всё здесь на очень высоком уровне. Я взволнована тем, что смогла пересечь эту линию», — приводит слова Пегулы официальный сайт WTA.
