Немецкий художник написал портреты Медведева и Рублёва в необычном стиле

57-летний немецкий художник Эрик Паркер создал портреты российских теннисистов Андрея Рублёва и Даниила Медведева в рамках сотрудничества с АТР. В работах он применил стиль психоделической эстетики.

Среди тех, кого он написал, также оказались Гаэль Монфис, Новак Джокович, Григор Димитров, Феликс Оже-Альяссим, Стефанос Циципас, Артюр Фис и Маттео Берреттини, сообщили в Artsy. Презентация картин состоится во время парижского «Мастерса» с 25 октября по 2 ноября.

портреты Рублёва, Монфиса и Медведева Фото: artsy.net

«Раньше я никогда не писал портреты, поэтому этот проект стал для меня вызовом — нужно было сохранить свой стиль, пробуя при этом нечто новое. Я даже вернулся к своим текстовым работам 1990-х и включил их элементы в портреты, что придало им личное звучание для меня», — приводит слова Паркера Artsy.