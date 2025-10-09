Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Немецкий художник написал портреты Медведева и Рублёва в необычном стиле

Немецкий художник написал портреты Медведева и Рублёва в необычном стиле
Андрей Рублёв
Аудио-версия:
Комментарии

57-летний немецкий художник Эрик Паркер создал портреты российских теннисистов Андрея Рублёва и Даниила Медведева в рамках сотрудничества с АТР. В работах он применил стиль психоделической эстетики.

Среди тех, кого он написал, также оказались Гаэль Монфис, Новак Джокович, Григор Димитров, Феликс Оже-Альяссим, Стефанос Циципас, Артюр Фис и Маттео Берреттини, сообщили в Artsy. Презентация картин состоится во время парижского «Мастерса» с 25 октября по 2 ноября.

портреты Рублёва, Монфиса и Медведева

портреты Рублёва, Монфиса и Медведева

Фото: artsy.net

«Раньше я никогда не писал портреты, поэтому этот проект стал для меня вызовом — нужно было сохранить свой стиль, пробуя при этом нечто новое. Я даже вернулся к своим текстовым работам 1990-х и включил их элементы в портреты, что придало им личное звучание для меня», — приводит слова Паркера Artsy.

Материалы по теме
«Пробовать кардинально всё менять». Рублёв хочет перезагрузиться после серии провалов
«Пробовать кардинально всё менять». Рублёв хочет перезагрузиться после серии провалов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android