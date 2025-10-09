Катержина Синякова вышла в четвертьфинал «тысячника» в Ухане, обыграв Иву Йович
62-я ракетка мира чешская теннисистка Катержина Синякова одержала победу в матче третьего круга «тысячника» в Ухане. Со счётом 7:5, 6:3 она обыграла американскую спортсменку Иву Йович (39-я строчка рейтинга).
Ухань. 3-й круг
09 октября 2025, четверг. 09:45 МСК
39
Ива Йович
И. Йович
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
62
Катержина Синякова
К. Синякова
Встреча длилась 1 час 47 минут. За это время Синякова допустила шесть двойных ошибок, выполнила четыре подачи навылет и реализовала три брейк-пойнта из шести возможных. Йович сумела реализовать один брейк-пойнт из четырёх и выполнить один эйс. Она также допустила четыре двойные ошибки.
В четвертьфинале престижных хардовых соревнований в Китае Катержина Синякова сыграет с шестой сеяной Джессикой Пегулой (США).
