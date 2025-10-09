Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ива Йович — Катержина Синякова, результат матча 9 октября 2025, счет 0:2, 3-й круг WTA-1000 в Ухане

Катержина Синякова вышла в четвертьфинал «тысячника» в Ухане, обыграв Иву Йович
Катержина Синякова
Комментарии

62-я ракетка мира чешская теннисистка Катержина Синякова одержала победу в матче третьего круга «тысячника» в Ухане. Со счётом 7:5, 6:3 она обыграла американскую спортсменку Иву Йович (39-я строчка рейтинга).

Ухань. 3-й круг
09 октября 2025, четверг. 09:45 МСК
Ива Йович
39
США
Ива Йович
И. Йович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Катержина Синякова
62
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова

Встреча длилась 1 час 47 минут. За это время Синякова допустила шесть двойных ошибок, выполнила четыре подачи навылет и реализовала три брейк-пойнта из шести возможных. Йович сумела реализовать один брейк-пойнт из четырёх и выполнить один эйс. Она также допустила четыре двойные ошибки.

В четвертьфинале престижных хардовых соревнований в Китае Катержина Синякова сыграет с шестой сеяной Джессикой Пегулой (США).

Календарь турнира в Ухане
Сетка турнира в Ухане
Материалы по теме
Людмила Самсонова проиграла Арине Соболенко и не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Ухане
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android