Катержина Синякова вышла в четвертьфинал «тысячника» в Ухане, обыграв Иву Йович

62-я ракетка мира чешская теннисистка Катержина Синякова одержала победу в матче третьего круга «тысячника» в Ухане. Со счётом 7:5, 6:3 она обыграла американскую спортсменку Иву Йович (39-я строчка рейтинга).

Встреча длилась 1 час 47 минут. За это время Синякова допустила шесть двойных ошибок, выполнила четыре подачи навылет и реализовала три брейк-пойнта из шести возможных. Йович сумела реализовать один брейк-пойнт из четырёх и выполнить один эйс. Она также допустила четыре двойные ошибки.

В четвертьфинале престижных хардовых соревнований в Китае Катержина Синякова сыграет с шестой сеяной Джессикой Пегулой (США).