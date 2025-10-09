Фанаты призвали Рафаэля Надаля сделать пересадку волос после вирусного фото в интернете

Поклонники тенниса призвали 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля сделать операцию по пересадке волос после фото, ставшего популярным в интернете. На нём спортсмен позирует с молодой спортсменкой.

Рафаэль Надаль с поклонницей Фото: из личного архива девушки

Фанаты стали беспокоиться за внешний вид испанца, который с каждым годом теряет всё больше волос на голове. Пользователи социальных сетей посоветовали экс-спортсмену сделать пересадку волос в Турции, где популярна данная процедура, пишет Daily Mail.

«В определённый момент жизни просто нужно купить билет [в Турцию] или побриться налысо», «Причёска как у Агасси на подходе», — пишут пользователи в публикации с фотографией.

Известно, что 39-летний Надаль проходил лечение по восстановлению волос на голове в 2016 году. По неподтверждённым данным, в 2022 году он повторил процедуру.