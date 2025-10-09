Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фанаты призвали Рафаэля Надаля сделать пересадку волос после вирусного фото в интернете

Фанаты призвали Рафаэля Надаля сделать пересадку волос после вирусного фото в интернете
Рафаэль Надаль
Аудио-версия:
Комментарии

Поклонники тенниса призвали 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля сделать операцию по пересадке волос после фото, ставшего популярным в интернете. На нём спортсмен позирует с молодой спортсменкой.

Рафаэль Надаль с поклонницей

Рафаэль Надаль с поклонницей

Фото: из личного архива девушки

Фанаты стали беспокоиться за внешний вид испанца, который с каждым годом теряет всё больше волос на голове. Пользователи социальных сетей посоветовали экс-спортсмену сделать пересадку волос в Турции, где популярна данная процедура, пишет Daily Mail.

«В определённый момент жизни просто нужно купить билет [в Турцию] или побриться налысо», «Причёска как у Агасси на подходе», — пишут пользователи в публикации с фотографией.

Известно, что 39-летний Надаль проходил лечение по восстановлению волос на голове в 2016 году. По неподтверждённым данным, в 2022 году он повторил процедуру.

Материалы по теме
«Они напоминают мне Надаля и Федерера». Фоньини — о различиях Синнера и Алькараса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android