Теннис

Жасмин Паолини — Клара Таусон, результат матча 9 октября 2025, счет 2:1, 3-й круг WTA-1000 в Ухане

Жасмин Паолини прошла в 1/4 финала турнира в Ухане на отказе Клары Таусон
Жасмин Паолини


Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини одержала победу в матче третьего круга «тысячника» в Ухане с датчанкой Кларой Таусон. Последняя не смогла продолжить борьбу в третьем сете из-за травмы. Счёт — 3:6, 6:1, 3:1 в пользу итальянки.

Ухань. 3-й круг
09 октября 2025, четверг. 10:10 МСК
Жасмин Паолини
8
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
3 		6 3
6 		1 1
         
Клара Таусон
12
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

Встреча длилась 1 час 37 минут. За это время Паолини не допустила ни одной двойной ошибки и не выполнила ни одной подачи навылет, но реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 возможных. Таусон сумела реализовать три брейк-пойнта из шести и выполнить пять эйсов. На её счету также две двойные ошибки.

В четвертьфинале соревнований в Китае Жасмин Паолини сразится с сильнейшей теннисисткой в матче между Игой Швёнтек (Польша) и Белиндой Бенчич (Швейцария).

Календарь турнира в Ухане
Сетка турнира в Ухане
Жасмин Паолини вышла в третий круг «тысячника» в Ухане, обыграв Юань Юэ
