Жасмин Паолини прошла в 1/4 финала турнира в Ухане на отказе Клары Таусон

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини одержала победу в матче третьего круга «тысячника» в Ухане с датчанкой Кларой Таусон. Последняя не смогла продолжить борьбу в третьем сете из-за травмы. Счёт — 3:6, 6:1, 3:1 в пользу итальянки.

Встреча длилась 1 час 37 минут. За это время Паолини не допустила ни одной двойной ошибки и не выполнила ни одной подачи навылет, но реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 возможных. Таусон сумела реализовать три брейк-пойнта из шести и выполнить пять эйсов. На её счету также две двойные ошибки.

В четвертьфинале соревнований в Китае Жасмин Паолини сразится с сильнейшей теннисисткой в матче между Игой Швёнтек (Польша) и Белиндой Бенчич (Швейцария).